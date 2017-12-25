Частные гаражи пострадали при пожаре в Республике Саха

Частные гаражи пострадали при пожаре в поселке Чернышевский Мирнинского района Республики Саха.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря. Пожарной бригадой был принят вызов в районе 18:00. Прибыв на место чрезвычайной ситуации, сотрудники обнаружили, что уже занялась огнем кровля гаража. Повреждены площади стены и крыши гаража, суммарная площадь повреждения составляет 86 кв. м, сообщило ИА SakhaNews.

Сотрудники пожарной службы назвали наиболее вероятную версию причины пожара — нарушение правил пожарной безопасности при работе с печью. Точная причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Сведений о погибших и пострадавших нет.