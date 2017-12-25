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Житель Краснодара попытался украсть четыре банки красной икры

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Житель Краснодара попытался украсть четыре банки красной икры к Новому году, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодару.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, в продуктовом магазине на улице Северной. Мужчина зашел в магазин с системой самообслуживания, взял бутылку воды, упаковку майонеза и четыре банки икры. Стоя в очереди на кассе, мужчина убрал банки с икрой в свой карман, рассчитался за остальное и покинул магазин, игнорируя просьбы продавцов, которые заметили хищение по камерам видеонаблюдения, расплатиться за товар, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Погоню сотрудников магазина за нарушителем заметила проезжавшая мимо машина с полицейскими, которые и произвели задержание. Правонарушителем оказался ранее несудимый 43-летний местный житель. При задержании мужчина объяснил свой поступок желанием сэкономить. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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