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Очередной расселенный дом загорелся в Ярославле

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В Ярославле снова произошел пожар в деревянном расселенном здании. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного 24 декабря около 16 часов.

Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось через пять часов. Огонь уничтожил дом площадью 1500 кв. м. Никто не пострадал. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». В причинах пожара будут разбираться специалисты.

Количество аварийного жилья в России за последние пять лет не уменьшилось, несмотря на реализацию программы по его расселению. Более 11 млн кв. м жилой площади на данный момент признаны непригодными для проживания, заявили в Министерстве строительства России. Речь идет о жилье, которое было признано аварийным после 1 января 2012 года. Это дома, которые не вошли в госпрограмму расселения 2014–2017 годов.

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