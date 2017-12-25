Сенной мост в Петербурге откроется в конце января

Сенной мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге будет открыт с отставанием от графика, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на КРТИ. Ремонт продлится на несколько недель дольше запланированного - рабочие наткнулись на гранит.

Подрядчик НПО «Ранд» планировал сдать объект к середине декабря. На сегодняшний день готовность составляет 80%. Строители занимаются усилением основания опор переправы. Пешеходы смогут пройтись по Сенному мосту лишь в конце января. Об этом информирует монитор «Cанкт-Петербург.Ру».

Ранее портал iz.ru писал об открытии архитектурной композиции «Трехмостье» и Пантелеймоновского моста после реставрации. За шесть месяцев специалисты обновили на переправах золочение, окраску металлических конструкций и декоративных элементов. Кроме того, рабочие восстановили утраченные части мостов и установили торшеры освещения. Реставрация городских объектов обошлась почти в 36 млн рублей. Ремонтные работы велись с 14 июня по 10 декабря 2017 года.