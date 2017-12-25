Сотрудница магазина в Ульяновской области похитила кошелек у клиентки

В Засвияжском районе Ульяновской области пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. После похода в магазин 62-летняя пенсионерка осталась без кошелька, в котором было 3 тыс. рублей.

Полицейские по горячим следам задержали 34-летнюю сотрудницу торговой точки. Она уже привлекалась ранее к уголовной ответственности. У подозреваемой изъяли похищенное, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 1ul.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд в Кемерово приговорил 68-летнего пациента психбольницы и двух его сообщников к различным срокам заключения за кражу 1,6 млн рублей со счетов других пациентов клиники, в которой пенсионер проходил лечение.