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Сотрудница магазина в Ульяновской области похитила кошелек у клиентки

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В Засвияжском районе Ульяновской области пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. После похода в магазин 62-летняя пенсионерка осталась без кошелька, в котором было 3 тыс. рублей.

Полицейские по горячим следам задержали 34-летнюю сотрудницу торговой точки. Она уже привлекалась ранее к уголовной ответственности. У подозреваемой изъяли похищенное, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 1ul.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд в Кемерово приговорил 68-летнего пациента психбольницы и двух его сообщников к различным срокам заключения за кражу 1,6 млн рублей со счетов других пациентов клиники, в которой пенсионер проходил лечение.

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