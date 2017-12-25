ЦИК отказала Навальному в регистрации из-за судимости

Центральная избирательная комиссия отказала Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Причиной отказа послужила неснятая судимость. Решение было принято на заседании комиссии в понедельник, 25 декабря, передает «РИА Новости».

Ранее Навальным были представлены документы, необходимые для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

Представитель ЦИК сообщил, что Навальный был осужден в начале 2017 года Кировским судом, добавив, что преступление, которое было ему инкриминировано, относится к числу тяжких.

«Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости», — сказали в ЦИК.

Представитель движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев заявил, что решение ЦИК является ожидаемым, так как у Навального есть неснятая судимость.

Алексей Навальный собирается обжаловать решение ЦИК, заявил пресс-секретарь избирательной кампании Навального Руслан Шаведдинов.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании заявила, что Навальный занимается незаконным собором денег и оболваниванием молодежи.

25 декабря ЦИК утвердила документы на выдвижение в президенты России Григория Явлинского, являющегося лидером партии «Яблоко».