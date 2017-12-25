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Полицейские искали несуществующего виновника аварии в Уссурийске

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Полицейские искали несуществующего виновника аварии, в которой пострадал ребенок в Уссурийске.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 14 декабря этого года. Женщина привела в травмпункт своего 11-летнего сына, по его словам, на него наехал автомобиль на пешеходном переходе. Сотрудники ГИБДД искали скрывшегося с места аварии нарушителя почти 10 дней, сообщило ИА UssurMedia.

Ни один свидетель данного инцидента обнаружен не был. И сотрудники правоохранительных органов решили еще раз побеседовать с пострадавшим ребенком и его мамой. В ходе повторного разговора мальчик сознался, что придумал аварию, чтобы не ходить в школу, где его некоторое время шантажировала и избивала группа ребят. Следы и травмы от ДТП — на самом деле побои. Дело передано в отдел по делам несовершеннолетних.

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