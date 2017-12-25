Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт прокомментировал ДТП со съехавшим в переход автобусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор регионального общественного объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова, комментируя ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве, заявила, что вина за аварию полностью лежит на водителе. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Попал в переход
Что известно о ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

«Событие, которое сегодня произошло, лично мое мнение, — исключительная вина водителя. 99%, что это ошибка водителя», — уверена представитель объединения.

Эксперт отметила, что наиболее вероятны две причины произошедшего. «Либо водитель встал из-за руля, и автобус начал движение без водителя. Либо бывает такое, что за рулем автобуса находятся люди в психически нестабильном состоянии», — пояснила она.

При этом Ракулова подчеркнула, что к настоящему моменту уже появилась информация об исправности автобуса.

ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» произошло днем 25 декабря. Автобус съехал в пешеходный переход. В результате сучившегося погибли пять человек, 11 пострадали.

После аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сам водитель автобуса утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Москвы опубликовала список пострадавших и жертв ДТП с автобусом
Ликсутов прокомментировал ДТП со съехавшим в переход автобусом
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017