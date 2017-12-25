Эксперт прокомментировал ДТП со съехавшим в переход автобусом

Директор регионального общественного объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова, комментируя ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве, заявила, что вина за аварию полностью лежит на водителе. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ.

«Событие, которое сегодня произошло, лично мое мнение, — исключительная вина водителя. 99%, что это ошибка водителя», — уверена представитель объединения.

Эксперт отметила, что наиболее вероятны две причины произошедшего. «Либо водитель встал из-за руля, и автобус начал движение без водителя. Либо бывает такое, что за рулем автобуса находятся люди в психически нестабильном состоянии», — пояснила она.

При этом Ракулова подчеркнула, что к настоящему моменту уже появилась информация об исправности автобуса.

ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» произошло днем 25 декабря. Автобус съехал в пешеходный переход. В результате сучившегося погибли пять человек, 11 пострадали.

После аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сам водитель автобуса утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.