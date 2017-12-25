Женщина-водитель опрокинула джип с детьми и сбежала с места ДТП

В Красноярске женщина, которая управляла Toyota Prado, не справилась с управлением и перевернула автомобиль. С места ДТП она скрылась. В салоне внедорожника находились еще одна пассажирка и двое детей.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на краевой главк МВД, инцидент произошел минувшей ночью. Женщина наехала на бордюр, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Все находившиеся внутри сумели покинуть автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов позже установили владельца машины и приехали по месту его пребывания.

Выяснилось, что машиной управляла 29-летняя женщина. В момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 0,92 мг/л. Дети 2009 и 2016 годов рождения перевозились без детских кресел.

Медицинская помощь понадобилась 34-летней пассажирке и ее восьмилетней дочери. Полуторагодовалая девочка и водитель не пострадали.

Общая сумма штрафов, которые будут предъявлены водителю внедорожника, может составить 45 тыс. рублей. Кроме того, женщине грозит лишение прав на срок до двух лет.