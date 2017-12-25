Жительница Якутска лишилась 9 тыс. рублей в интернет-магазине-дублере

Жительница Якутска лишилась более 9 тыс. рублей в интернет-магазине-дублере, сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха.

В полицию с заявлением обратилась 27-летняя жительница города Якутск. Она лишилась средств при попытке приобрести товар в одном из интернет-магазинов. Введя конфиденциальные данные своей банковской карты на сайте не настоящего интернет-магазина, а его дублера, женщина таким образом перевела средства удаленным мошенникам, сообщило ИА YakutiaMedia.

Накануне новогодних праздников выросла активность мошенников по отношению к гражданам. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что это закономерность в это время. В том числе и в интернет-магазинах, ведь мошенники знают, что люди начинают поиск подарков преимущественно в интернете. Граждан призывают быть внимательнее и осторожнее с финансами.