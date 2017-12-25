Режим ЧС из-за нехватки угля введен в районе Забайкалья

Режим ЧС введен в Сретенском районе Забайкалья. Причина — нехватка угля. В районе создан оперативный штаб, о возможных аварийных ситуациях предупреждены аварийно-диспетчерские службы.

Как говорится в постановлении районной администрации, необходимый нормативный запас твердого топлива отсутствует на объектах коммунальной инфраструктуры. Сейчас власти рассматривают возможность приобретения угля у его дополнительных поставщиков.

Сибирское агентство новостей отмечает, что в этом районе проживают около 22 тыс. человек. По данным на 2002 год, здесь функционировали 22 школы, три больницы, 33 фельдшерско-акушерских пункта. В октябре режим ЧС из-за нехватки угля был введен в крупнейшем населенном пункте этого района, поселке городского типа Кокуй.