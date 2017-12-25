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Путин призвал правительство не уходить с головой в политическую борьбу

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Правительство и обе палаты парламента должны решать насущные задачи в жизни страны, а не сосредотачиваться только на политической борьбе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания.

«Грядут выборы президента. Так же как и правительство, парламент... не должен сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре. Нужно решать сущностные задачи жизни страны, обеспечить принятие законодательных норм, которых страна ждет, в которых нуждается. Прошу не уходить с головой в политическую борьбу», — приводит его слова «РИА Новости».

По решению Совета Федерации выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 18 партий и 25 самовыдвиженцев, желающих принять участие в выборах. 

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