Пожар повредил частный дом в Магаданской области

Пожар повредил частный дом в поселке Ола Магаданской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Инцидент произошел вчера утром, 24 декабря, в одном из частных домов по улице Ленина. Около 10:00 на пульт пожарно-спасательной службы поступил вызов о возгорании здания. Направленная на место происшествия служба локализовала, а затем ликвидировала пожар, сообщило ИА MagadanMedia.

В результате возгорания повреждены пол и стена дома общей площадью 6 кв. м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Сведений о погибших и пострадавших нет.