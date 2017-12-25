Музей создателя водородной бомбы Олега Лаврентьева создадут в Пскове

В Музейном переулке Пскова может появиться музей в честь создателя водородной бомбы Олега Лаврентьева, жившего в этом месте. Этот вопрос обсуждался на заседании инвестиционной комиссии Псковской области.

Как сообщает Псковская лента новостей, в частности, речь шла о том, чтобы направить деньги на создание гостиничного комплекса в Музейном переулке. Памятники областного значения планируется сохранить, а их помещения отдать под два отеля. Предполагается, что музей Лаврентьева также войдет в этот комплекс.

Реконструкция зданий по этому проекту закончится в следующем году. Общая сумма, которую планируется вложить в этот проект, — 120 млн рублей.