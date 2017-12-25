«Гадалки» выманили у пенсионерки 6 тыс. рублей в Иркутске, сообщила пресс-служба Главного Управления МВД по региону.

В отделение полиции с заявлением обратилась 78-летняя жительница Ленинского района города Иркутск с тем, что у нее выманили 6 тыс. рублей две женщины. Женщины взяли у нее 6 тыс. рублей и скрылись. Поводом для передачи денег послужило гадание, сообщило ИА IrkutskMedia.

В ходе розыскных мероприятий оперативниками были задержаны две женщины цыганской национальности. Одна из подозреваемых утверждала, что она не причастна и категорически отрицала свою вину. Вторая задержанная стала активно сотрудничать со следствием, утверждая, что это ее первый проступок.

Следствие располагает достаточным количеством доказательств участия обеих женщин в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проверяют задержанных на предмет причастности к другим аналогичным преступлениям.