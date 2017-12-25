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Экс-глава Росавиации Юрчик назначен замминистра транспорта

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен заместителем Министерства транспорта. Об этом сообщила пресс-служба российского транспортного ведомства.

«Да, подтверждаем назначение (Александра Юрчика на пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию — Ред.)», — приводит ТАСС комментарий представителя министерства.

При этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, что соответствующее распоряжение было сделано правительством РФ 23 декабря.

В ноябре бывший замминистра транспорта Валерий Окулов покинул свою должность и перешел в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

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