Карету Снегурочки и новогодний «чудомобиль» выбрали в Брянске

В Брянске выбирали «чудо-сани» и «чудомобиль». Соревнования на самые оригинальные средства передвижения сказочных героев прошли в парке культуры и отдыха Фокинского района области.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, перед участниками фестиваля «Чудо-сани» стояла задача креативно оформить обыкновенные салазки. В итоге на суд зрителей были представлены карета с оленями, сани «Со Снегурочкой», сани «Для русской красавицы» и сани «Белочка на веточке».

А самый оригинальный новогодний дизайн автомобиля определяли в рамках конкурса «Чудомобиль». Участники украшали свои автомобили гирляндами, тканями, росписью и игрушками. Победителей в номинациях «Карета Снегурочки», «Самый длинный новогодний автопоезд», «Сани Деда Мороза» и «Новогоднее чудо на колесах» выбирали с помощью специальной программы. А в качестве призов предлагались наборы для автомобилиста, подарочные сертификаты на комплексную мойку автомобиля и даже на покупку нового авто.

Портал iz.ru сегодня сообщил, что, согласно прогнозам департамента культуры Москвы, на новогодних праздничных мероприятиях в столице ожидается более 10 млн гостей. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» праздничные мероприятия пройдут на 83 площадках. Ожидается, что фестиваль принесет в бюджет Москвы около 5 млрд рублей налоговых доходов.