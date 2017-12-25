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Министр исключил Кобзона из экспертного совета по культуре

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Глава Министерства культуры Владимир Мединский расширил экспертный совет ведомства с 22 до 33 человек, в него включены, в частности, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, одновременно исключен депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон и первый зам Мединского Владимир Аристархов.

Ранее Кобзон заявлял о намерении выйти из состава совета, так как организация неоднократно игнорировала его обращения по реставрации объектов культурного наследия и поддержке артистов, напоминает «Федеральное агентство новостей». Портал iz.ru сообщал, что Владимир Мединский назвал упреки народного артиста в адрес Минкультуры оскорбительными и беспочвенными.

«Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — заявлял Мединский.

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