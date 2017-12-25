Занятия отменят в школах Южно-Сахалинска из-за непогоды

Занятия отменят 26 декабря в школах из-за непогоды в Южно-Сахалинске Сахалинской области, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Завтра во вторник, 26 декабря, во всех школах Южно-Сахалинска отменили занятия. Такая мера принята в связи с ухудшением погодных условий в регионе. График работы детских садов остался без изменений, сообщило ИА SakhalinMedia.

По прогнозам гидрометеорологической службы, завтра в регионе ожидаются сильный снегопад, порывистый ветер и метель. Детские сады будут дополнительно на это время снабжены продуктами питания и питьевой водой.