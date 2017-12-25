Двух маленьких рысят доставили в Приморский сафари-парк

Двух маленьких рысят доставили в сафари-парк Приморского края из Новосибирского зоопарка, сообщил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

На прошлой неделе две рыси были доставлены в сафари-парк, мальчик и девочка 2017 года рождения. Пока что рысята проходят карантин, и показываться они будут уже на новой территории сафари-парка, сообщило ИА EAOmedia.

Новая территория располагается в 300 м от старого участка и занимает 7 га. На ней же будут демонстрироваться африканские львы, пума и другие обитатели парка.