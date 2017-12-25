Массовая драка произошла в одном из кафе Тамбова

Крупная потасовка произошла в кафе «Хочу шашлык» в Тамбове. О том, сколько человек участвовали в потасовке, не сообщается. Также нет данных, задержан ли кто-то из участников событий.

Как информирует ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное УМВД, драка началась после того, как две компании повздорили. Во время потасовки один посетитель напал на обидчика с ножом, но тот успел выбить оружие. После этого знакомые нападавшего схватили куртку потерпевшего и сбежали.

Все участники конфликта уже установлены, записи изъяты с камер видеонаблюдения. Опрашиваются свидетели происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.