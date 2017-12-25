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Улицы вокруг Кремля перекроют 26 декабря

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Во вторник 26 декабря из-за Общероссийской елки перекроют улицы вокруг Кремля. Будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Варварка и Москворецкая улица, сообщили в понедельник в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД),

Улицы перекроют в утреннее и дневное время, отметили в ЦОДД.

«Завтра с 8.30 до 15.00 мск в связи с проведением Общероссийской новогодней ёлки будут перекрыты улицы Варварка и Москворецкая, а также Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск», — указано в сообщении. Водителям рекомендовано заранее выбрать маршруты объезда.

Предстоящий вторник, 26 декабря, в Москве, как ожидается, станет самым загруженным днем по дорожной обстановке. Портал iz.ru сообщил, что свыше 10 млн гостей ожидаются на новогодних праздничных мероприятиях в Москве, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

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