Скоростные трамваи станут основой транспортной сети Липецка

К апрелю 2018 года власти Липецка завершат подготовку проекта комплексного развития городской транспортной системы. Ставка будет сделана на развитие рельсового транспорта.

По словам градоначальника Сергея Иванова, современные скоростные трамваи станут курсировать между новыми микрорайонами, центром города и левым берегом реки Воронеж. Будет реконструирована под скоростной электротранспорт вся рельсовая сеть. Эксплуатировать трамваи будет частная компания, с которой заключат концессионное соглашение. Для прокладки ветки в ОЭЗ «Липецк» город примет на баланс у РЖД виадуки на Грязинской трассе у поселка Новая Жизнь. Об этом информирует Lipetskmedia.

Напомним, летом на пяти троллейбусных маршрутах было запущено движение 11 новых автобусов из 21 приобретенного по программе обновления муниципального пассажирского транспорта. Однако позже стало известно, что около трети новых автобусов, приобретенных в рамках программы обновления муниципального пассажирского транспорта, в Липецке вышли из строя.

Ранее власти Липецкой области подготовили список дорог для ремонта по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год. Работы планируются на территории всей Липецкой агломерации. В перечень попали улицы Московская, имени Ю.А. Гагарина, имени В.И. Ленина, Ферросплавная, Первомайская и т.д.