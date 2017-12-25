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Воронежский аэродром Балтимор закончат реконструировать в 2018 году

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Реконструкция аэродрома Балтимор под Воронежем должна быть завершена в 2018 году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

Министр сообщил, в следующем году должна быть завершена реконструкция 11 аэродромов, среди которых Североморск-1, Моздок, Бельбек, Алыкель и Балтимор. В начале года главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев говорил, что реконструкция воронежского объекта может завершиться в ‎2018–2019 годах.

Как напоминает ИА «Абирег», ремонт на воронежском авиационном объекте был начат еще в 2013 году в рамках военной реформы, инициированной главой Минобороны Анатолием Сердюковым.

Предполагалось, что аэродром будет рассчитан на 40 боевых самолетов, а его взлетная полоса расширится и станет полностью отвечать современным требованиям безопасности. Тогда утверждалось, что реконструкция займет около 1,5 года, однако сроки не раз переносились.

До начала реконструкции на Балтиморе размещался 47-й смешанный авиаполк (Су-34). Позже он перебазировался на военный аэродром Бутурлиновка.

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