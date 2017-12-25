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МИД советует российским туристам избегать митингов в Каталонии

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Российский МИД предупреждает российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов.

«Испания — в ближайшее время не исключено продолжение демонстраций в городе Барселона по итогам внеочередных региональных выборов в Каталонии», — говорится в Twitter ДСКЦ.

«Возможны столкновения с полицией», — предупреждают российских туристов дипломаты и рекомендуют им избегать мест массового скопления людей.

Портал iz.ru сообщил, что сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство в будущем парламенте региона.  Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал итоги региональных выборов «победой каталонской республики»

Региональные парламентские выборы должны были стабилизировать и успокоить ситуацию в Каталонии, заявил король Испании Филипп VI..

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