МИД советует российским туристам избегать митингов в Каталонии

Российский МИД предупреждает российских туристов об опасности нахождения в местах возможного проведения митингов в Каталонии. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) не исключает, что столкновения граждан с полицией возможны из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов.

«Испания — в ближайшее время не исключено продолжение демонстраций в городе Барселона по итогам внеочередных региональных выборов в Каталонии», — говорится в Twitter ДСКЦ.

«Возможны столкновения с полицией», — предупреждают российских туристов дипломаты и рекомендуют им избегать мест массового скопления людей.

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