Более 1 тыс. дворников вышли в Оренбурге на борьбу со снегопадом

Уже около суток коммунальные службы Оренбурга ликвидируют последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на город в ночь на понедельник. На дорогах, во дворах и на площадях работают более 1,1 тыс. человек и 69 единиц техники.

В управлении ЖКХ мэрии РИА «Оренбуржье» сообщили, что к уборке дворов от снега управляющие компании подготовились заранее. Дворники очищали подъезды, дворы и придомовые территории.

Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы метеоусловия в регионе могут ухудшиться. Снегопад усилится и продлится всю ночь. Также синоптики предупреждают о порывистом ветре и метели.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Москве до вторника может выпасть около 4 см снега. Работы по уборке города ведутся в непрерывном режиме, утверждают в мэрии.