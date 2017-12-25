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Восстановлено электроснабжение в 11 населенных пунктах Ставрополья

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В Ставропольском крае восстановлено электроснабжение в нескольких районах, нарушенное из-за сильного ветра. В ночь на понедельник без света остались 11 населенных пунктов.

Как сообщает NewsTracker, во время непогоды в поселке Иноземцево на территории Железноводска рухнуло огромное дерево рядом со школой. Сильные порывы ветра вырвали его с корнем, пишут очевидцы в соцсетях. Также из-за стихии на дороге по направлению к селу Надежда погнулся железный столб, в результате упали три дорожных знака.

Во вторник в регионе ожидаются дожди, порывы ветра будут достигать 20 м/c. Температура ночью опустится до 1 градуса ниже нуля. В Ставрополе в этот день осадков не ожидается.

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