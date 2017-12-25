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Врио главы Воронежа стал Вадим Кстенин

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Фото: администрация городского округа город Воронеж
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Обязанности мэра Воронежа после назначения Александра Гусева врио губернатора Воронежской области будет временно исполнять первый заместитель главы горадминистрации Вадим Кстенин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«По уставу обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству — Вадим Кстенин», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя мэрии.

Ранее 25 декабря президент России Владимир Путин освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Гусев.

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