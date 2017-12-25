Врио главы Воронежа стал Вадим Кстенин
Обязанности мэра Воронежа после назначения Александра Гусева врио губернатора Воронежской области будет временно исполнять первый заместитель главы горадминистрации Вадим Кстенин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«По уставу обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству — Вадим Кстенин», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя мэрии.
Ранее 25 декабря президент России Владимир Путин освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Гусев.