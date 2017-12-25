Жительница Брянска купила на рынке светящийся минтай

Жительница Брянска купила на одном из городских рынков рыбу минтай, которая светится в темноте. О причинах такого явления пока неизвестно.

Рассказ Галины Чернышевой был опубликован в группе «Брянские новости» в одной из социальных сетей. По ее словам, минтай ничем не отличался от обычного. Она отрезала кусок своей кошке, а когда ночью зашла на кухню, увидела, что он светится, как лампочки новогодней гирлянды.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», в природе существуют светящиеся рыбы, они живут на большой глубине и могут контролировать свечение бактерий, расширяя и сужая сосуды. Однако минтай такой рыбой не является.

Агентство в этой связи напоминает о похожем случае в Красноярске, жительница которого увидела свечение, вспоров брюхо свежемороженой сельди. В местной ветеринарной лаборатории сказали, что это могла светиться икра и что это природное явление. Такое уже происходило в Челябинске, Курске и Днепропетровске.