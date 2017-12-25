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Мужчина погиб при пожаре в свой день рождения в Новгородской области

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Мужчина погиб при пожаре в свой день рождения в деревне Теребутицы Шимского района Новгородской области, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел сегодня ночью, 25 декабря. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 01:22. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили частный дом, охваченный огнем. Полностью ликвидировать пожар удалось почти через два часа после прибытия. Огонь успел повредить внутреннюю отделку кухни и крышу здания. При осмотре обгоревшего дома пожарными было обнаружено тело мужчины, сообщило «Новгород.ру».

Им оказался 69-летний владелец дома. Выяснилось, что в предыдущий вечер он отмечал с друзьями свой день рождения. После того как гости ушли, мужчина лег спать. После этого соседи увидели дым, идущий со стороны его дома, и вызвали пожарных. Основной версией возгорания считается неосторожное обращение с огнем при курении. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

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