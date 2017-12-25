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С нижегородских улиц с начала зимы вывезли 120 тыс. кубометров снега

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Около 123 тыс. кубометров снега вывезли коммунальные службы с улиц Нижнего Новгорода с начала декабря. В текущем году в этом месяце осадков выпало больше среднемесячной нормы в полтора раза.

Интенсивный снегопад был зафиксирован в городе в минувшие выходные. Тогда на улицы Нижнего Новгорода вышли от 200 до 260 единиц специализированной техники. Только за двое суток было вывезено более 12 тыс. кубометров снега и использовано 2,5 тыс. т реагентов.

В администрации города говорят, что в последнюю неделю уходящего года важно по максимуму очистить город от снега. Впрочем, все предприятия ЖКХ готовятся к работе и в период новогодних каникул. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина. 

В ноябре стало известно, что из Резервного фонда Нижегородской области городу будет выделено дополнительно 40 млн рублей. Эти деньги пойдут на уборку снега в зимний период.

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