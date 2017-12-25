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В Москве объявлено штормовое предупреждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Усиление ветра, метель и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По прогнозам Росгидромета, в понедельник, 25 декабря с 17:00 до 21:00 мск ожидается ураганный ветер с порывами до 12–17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица. По данным ведомства, на магистралях возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Портал iz.ru писал о том, что резкое потепление, ожидающееся в Москве со вторника, сохранится до Нового года. Во вторник, 26 декабря, столбики термометров поднимутся до трех градусов выше нуля.

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