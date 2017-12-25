Военный парад будет организован в честь 75-летия Курской битвы

Губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением о праздновании 75-летия победы в Курской битве на федеральном уровне. На имя командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова отправлено письмо с просьбой о проведении военного парада в честь круглой даты.

Военнослужащие пройдут торжественным маршем с участием военной техники Курского территориального гарнизона и авиационной пилотажной группы. Об этом сообщает «Курская правда». Планируется использовать на юбилейном мероприятии 24 единицы техники.

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов.