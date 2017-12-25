Прямой эфир

Военный парад будет организован в честь 75-летия Курской битвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением о праздновании 75-летия победы в Курской битве на федеральном уровне. На имя командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова отправлено письмо с просьбой о проведении военного парада в честь круглой даты.

Военнослужащие пройдут торжественным маршем с участием военной техники Курского территориального гарнизона и авиационной пилотажной группы. Об этом сообщает «Курская правда». Планируется использовать на юбилейном мероприятии 24 единицы техники.

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курская область готовится к 75-летию победы в Курской битве
Огненная дуга: история Курской битвы
5 июля 1943 года началось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017