Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом под Липецком

Расследованием причин аварии рейсового автобуса под Липецком занялась прокуратура. Выясняются обстоятельства, при которых автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся.

Как сообщает GOROD48, в частности, надзорное ведомство должно проверить соблюдение федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок в деятельности владельца автотранспортного средства.

Само ДТП произошло накануне, 24 декабря, в Добровском районе Липецкой области. Автобус «ПАЗ» с 28 пассажирами следовал по маршруту Липецк – село Ратчино. В результате случившегося травмы получили пять человек, среди которых пятеро детей.

По предварительной информации, автобус перевернулся из-за гололедицы на дороге.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупном ДТП на Славянском бульваре в Москве. Там в пешеходный переход въехал рейсовый автобус. По последним данным, пять человек погибли, восемь получили травмы. Водитель транспортного средства задержан.