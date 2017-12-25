Подозреваемый в 20 кражах в частных домах задержан в Подмосковье

Подозреваемый в 20 кражах в частных домах задержан на месте преступления в Одинцовском районе Московской области, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по области.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина в момент совершения преступления — кражи со взломом. Им оказался 39-летний уроженец Краснодарского края. В ходе оперативной работы выяснилось, что задержанный причастен еще к 19 подобным происшествиям в Одинцовском районе, сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Задержанный проникал в частные дома, расположенные на территории садовых некоммерческих товариществ, путем повреждения окон или входных дверей. Целью злоумышленника были преимущественно ноутбуки, электроинструменты, спортивный инвентарь. Заведено уголовное дело о краже. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.