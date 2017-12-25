Дептранс проверит частных перевозчиков после ДТП на западе Москвы

Департамент транспорта Москвы после ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы по поручению мэра города Сергея Собянина проведет внеплановые проверки автопарков частных перевозчиков. Об этом говорится в Twitter ведомства.

Транспортный комплекс Москвы регулярно проводит проверки автопарков частных перевозчиков, контролирует техосмотр автобусов и медосмотр водителей. По поручению Мэра Москвы будут проведены внеплановые проверки — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

Авария произошла в 14:46 мск на Кутузовском проспекте. Автобус въехал в пешеходный переход, в результате чего погибли пять человек, еще десять пострадали.

МВД рассматривает две основные версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. По словам самого водителя транспортного средства, он перепутал педали газ и тормоз, после чего запаниковал.