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Дептранс проверит частных перевозчиков после ДТП на западе Москвы

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Департамент транспорта Москвы после ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы по поручению мэра города Сергея Собянина проведет внеплановые проверки автопарков частных перевозчиков. Об этом говорится в Twitter ведомства.

Авария произошла в 14:46 мск на Кутузовском проспекте. Автобус въехал в пешеходный переход, в результате чего погибли пять человек, еще десять пострадали. 

МВД рассматривает две основные версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. По словам самого водителя транспортного средства, он перепутал педали газ и тормоз, после чего запаниковал.

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