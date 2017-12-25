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«Черные банкиры» в Пензе незаконно получили более 862 млн рублей

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В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, ущерб от которой превышает 862 млн рублей.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год 43-летний горожанин вместе с тремя сообщниками создал 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыл для них расчетные счета не менее чем в 22 банках. Участники организованной преступной группировки за обналичивание и транзит денежных средств получали не менее 9,5%. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Злоумышленники подделывали платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи директора. При этом члены ОПГ удержали комиссионный сбор на общую сумму более 81 млн рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о появлении нового вида банковского мошенничества с использованием брендов ведущих российских банков в социальных сетях. Мошенники отслеживают запросы пользователей к банкам, после чего связываются с ними в личных сообщениях и под видом сотрудников финансовых организаций предлагают помощь. В ходе общения они пытаются выманить у человека персональные данные для получения доступа к их счетам.

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