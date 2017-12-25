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Умер один из создателей кролика Багза Банни

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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives
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Один из создателей кролика Багза Банни — мультипликатор Роберт Гивенс умер в возрасте 99 лет, сообщает Deadline.

Как рассказала его дочь Мариана Гивенс, художник умер от острой дыхательной недостаточности.

Гивенс работал 60 лет проработал на студиях Walt Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera в качестве аниматора. Помимо Багза Банни, он рисовал таких персонажей, как утка Даффи Дак, Том и Джерри, моряк Попай, Элвин и бурундуки.

23 декабря стало известно, что в Калифорнии в возрасте 80 лет умер астронавт NASA  Брюс Маккэндлесс. Он стал широко известен после полета на «Челленджере» в 1984 году, в ходе которого вышел в открытый космос без связи с материнским кораблем. 

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