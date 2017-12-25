Роскомнадзор потребует разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор направит запрос в социальные сети Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы Роскомнадзора.

По словам министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, «подлую диверсию» в виде блокировки аккаунтов Кадырова совершили «по указке Госдепа США».