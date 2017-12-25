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Продажа живых елок началась в Хабаровске

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Продажа живых елок началась на елочных базарах в Хабаровске, сообщила начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Лариса Колмыкова.

Ели и пихты будут продаваться по всему городу, охватывая все районы. Всего по городу должно работать 200 точек по продаже хвойных. Самый большой выбор новогоднего дерева для жителей будет организован на Центральном рынке, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

Цены на деревья обещают быть в широком диапазоне. Так, самые маленькие деревья, по одному метру, стоят 1 тыс. рублей, а самые высокие, под три метра, стоят 10 тыс. рублей. Цены в основном зависят от длины ствола.

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