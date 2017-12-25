Срубленная древесина на 3,5 млн рублей была найдена в Хабаровском крае

Склад срубленной древесины на 3,5 млн рублей была найдена в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба управления лесами правительства региона.

Склад древесины был обнаружен в ходе профилактической операции «Лес 2017», которую проводили лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции. Было обнаружено 63 сруба, среди которых находились липы, дубы и ясени. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 3,5 млн рублей, сообщило Vostokmedia.

На месте незаконной деятельности были обнаружены трое мужчин с бензопилами, автомобиль ГАЗ-66, трактор МТЗ-82 без государственного номера регистрации с прицепленным к нему срубом ясеня. Документов, подтверждающих законность деятельности, у лесорубов при себе не было.

На месте рубки был составлен акт о нарушении. Материалы дела переданы в отдел Министерства внутренних дел России по Хабаровскому району для принятия решения в соответствии с действующим лесным законодательством.