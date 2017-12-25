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Собянин заявил об оказании срочной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход.

«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин в Twitter.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с автобусом выросло до пяти человек. По информации iz.ru, шестеро пострадали. Водитель транспортного средства уже задержан. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.

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