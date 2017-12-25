Собянин заявил об оказании срочной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход.

«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин в Twitter.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 25, 2017

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с автобусом выросло до пяти человек. По информации iz.ru, шестеро пострадали. Водитель транспортного средства уже задержан. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.