Собянин заявил об оказании срочной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход.
«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин в Twitter.
Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с автобусом выросло до пяти человек. По информации iz.ru, шестеро пострадали. Водитель транспортного средства уже задержан. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.