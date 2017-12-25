Матвиенко рассказала о фруктах в подарках сенаторам на Новый год

Стоимость подарка, который сенаторы Совета Федерации могут получить на Новый год, не превышает 3 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, после уголовного преследования бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в Совфеде не боятся получать новогодние подарки.

«У нас в этом году скромные подарки — апельсины, яблоки, всё это стоит в любом случае меньше 3 тыс. рублей», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Каждый подарок оценивает специальная комиссия, и если его стоимость составляет более 3 тыс. рублей, то сенатор может его выкупить, подчеркнула Матвиенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после суда над Улюкаевым, принявшим корзинку с колбасой от главы «Роснефти» Игоря Сечина, российские чиновники боятся получать новогодние подарки, напоминает «Ридус».

Матвиенко рассказала также, что в этом году большого празднования по случаю приближающегося Нового года Совет Федерации устраивать не будет — сенаторы просто поздравят друг друга бокалом шампанского. По традиции будет и музыкальный подарок — выступление ансамбля.