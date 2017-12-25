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Ребенок нечаянно выстрелил в мать из пистолета в Хабаровске

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Ребенок нечаянно выстрелил в мать из пистолета в Хабаровске, сообщил начальник пресс-службы Управления МВД по региону Кирилл Блинов.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 декабря, в одном из домов в Краснодарском переулке. Мальчик нашел пистолет, и играя, направил его в голову своей матери и спустил курок. Приехавшие на вызов сотрудники Скорой помощи вызвали полицию. Женщину с ранением забрали в стационар, подозревая ранение травматическим пистолетом.

В ходе работы сотрудников полиции на месте происшествия выяснилось, что пистолет принадлежит отцу ребенка, он принес его в дом за пару дней до инцидента. До этого пистолет долгое время хранился в машине, сообщило ИА AmurMedia.

В медицинском учреждении выявили, что выстрел был произведен не из травматического, а из пневматического пистолета. Пули были металлические и маленькие, одну из таких пуль извлекли из головы потерпевшей, после чего ей было назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего назначена проверка, также сотрудниками полиции будет проведена основательная беседа с родителями ребенка об ответственности за хранение оружия и всех связанных с ним опасностях.

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