Около 2 кг конопли нашли в сарае под Тверью

Правоохранительные органы Тверской области выявили факт хранения крупной партии наркотиков. Они были найдены в сарае в одной из деревень Калининского района. Хозяин запрещенных веществ — 31-летний местный житель.

Во время обыска у него обнаружили 1,673 кг растительного вещества зеленого цвета. Это считается крупным размером, уточняют «Тверские ведомости». Сам подозреваемый признался, что вырастил коноплю на своем участке и хранил высушенный урожай для собственных нужд. Против мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Портал iz.ru 30 ноября сообщал, что Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за употребление марихуаны. Теперь употребление конопли и марихуаны не считается преступлением, поскольку оно не соответствует статье конституции, по которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности».