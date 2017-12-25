Глава Сбербанка Греф сравнил санкции против России и холодную войну

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил США, что если Вашингтон расширит антироссийские санкции, то холодная война станет по сравнению с этим «детской забавой». «Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — цитирует Грефа газета Financial Times.

Греф обратил внимание, что что возможное отключение Вашингтоном банков России от международной платежной системы SWIFT станет крайне «иррациональным шагом».

В пользу отключения России от системы SWIFT в государствах Запад высказываются с 2014 года, сообщал портал iz.ru. Именно тогда на Украине произошел государственный переворот, смена власти, а Крым вернулся в состав России.

К международной межбанковской системе SWIFT подключено более 10,8 тыс. крупнейших финансовых организаций более чем в 200 государствах.