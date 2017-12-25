Служба социального такси запускается в Ростове-на-Дону

Администрация Ростова-на-Дону в уходящем году приобрела восемь автомобилей, которые будут использованы для оказания услуг социального такси. Машины предназначены для перевозки инвалидов.

Кроме того, с начала года город закупил 100 автобусов, 25 из них работают на газе. Новый общественный транспорт в ближайшее время выпустят на линию, пишет RostovGazeta. Планируется, что в марте 2018 года в Ростове появятся еще 100 автобусов.

Напомним, социальную поддержку получают около 12 тыс. пожилых жителей областного центра. Самыми востребованными услугами стали доставка продуктов на дом, уборка жилья и обеспечение лекарствами.

Как ранее писал портал iz.ru, студент Северо-Восточного федерального университета, покупая лекарства на собственные деньги, помогает пожилым людям и малоимущим Якутска. История разошлась по социальным сетям и мессенджерам. Приобрести лекарства пожилой женщине в аптеке недалеко от школы № 17 помог студент филологического факультета СВФУ Тимур Шагдур. Тогда же молодой человек приобрел пять универсальных наборов препаратов для других нуждающихся.