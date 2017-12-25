Вход на мемориал на месте бывшего концлагеря в Крыму сделают свободным

Совет министров Крыма принял решение сделать бесплатным вход на территорию мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1945 годов «Концлагерь «Красный». Экскурсии по мемориалу также будут бесплатными.

Как сообщает ИА «Крыминфом», инициатива принадлежит председателю Госсовета Крыма Владимира Константинова. По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, в 2015 году было принято решение о том, что все дети до 18 лет могут бесплатно посещать мемориал на месте бывшего концлагеря. Однако комитеты по бюджету и по культуре ходатайствовали сделать вход свободным для всех.

В середине октября на территории мемориального комплекса был построен храм. Он появился на том месте, где в годы Великой Отечественной войны были зверски убиты более 15 тыс. человек.

Концентрационный лагерь был построен на территории совхоза «Красный» зимой 1941 года. Сначала это был сборный пункт для военнопленных. Затем превратился в «место заключения врагов нацистского режима». Лагерь считался самым крупным среди подобных на территории Крыма. Мемориальный комплекс на этом месте был открыт 8 мая 2015 года.