Пожар на газозаправочной станции в Подмосковье потушен

Пожар на частной газозаправочной станции в Раменском районе Подмосковья ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.

Инцидент произошел на 65-м км трассы М5 «Урал» возле деревни Старниково. Возгорание возникло в насосной установке по перекачке газа. Огонь распространился на площади 10 кв. м.

«В 13:25 — ликвидация открытого горения. В 14:01 — ликвидация пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в МЧС, угрозы перехода огня на ближайшие жилые строения не было, движение транспорта на трассе М5 не было ограничено.