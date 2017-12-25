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Въехавший в здание СДПГ мужчина пытался поджечь офис ХДС в Берлине

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Фото: Global Look Prees/Paul Zinken
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Задержанный в ночь на 25 декабря мужчина, который на автомобиле въехал в здание Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, перед этим оставил газовые баллоны у офиса консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные берлинской полиции.

По данным правоохранителей, показания задержанного подтверждаются словами охранника здания, увидевшего поздно вечером 24 декабря неизвестного, который оставил пакет. В сумке находились небольшие газовые баллоны и средства для розжига гриля.

Ранее сообщалось, что мужчина въехал на автомобиле в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии в Берлине. Задержанный признался, что хотел покончить жизнь самоубийством.

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